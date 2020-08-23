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Haberler Sarmaşık ‘Pandemide ev kuşu oldum’

‘Pandemide ev kuşu oldum’

‘Pandemide ev kuşu oldum’
Giriş Tarihi: 23.8.2020

YEŞİLÇAM'IN usta oyun-cusu Türkan Şoray, önceki gün diş tedavisi için Nişan-taşı'ndaydı. Uzun bir süre-nin ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülenen Şoray, pandemi günlerini evde geçirdiğini söyle-di. Ünlü oyuncu, "Ben zaten ev kuşuyum, eve alışkındım. O yüzden çık-madım" dedi. Evde bol bol yağlı boya resimler yaptığı-nı söyleyen Türkan Şoray, "Pandemide evi atölye gibi kullandım, birçok resim yap-tım, kızımı da çizdim" dedi.

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