Pinhani’den arabalı konser

TÜRK rock müziğinin sevilen gruplarından Pinhani önceki akşam İstanbul Yenikapı'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. KerkiSolfej'in Türkiye'de bir ilke imza atarak başlattığı arabalı ve motosikletli konserler serisinde yer alan başarılı grup, 'Park et seyret' konseptiyle dinleyicilerinin karşısına çıktı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte seyirciler, kendi park alanlarına araçlarıyla gelerek pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde eğlencenin tadını doyasıya yaşadılar.