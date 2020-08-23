Yat partilerinde manzara hep aynı

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yat partileri tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yat partileri sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan yüzlerce kişinin katıldığı partilerin görüntüleri, zaman zaman kameralara ve sosyal medyaya da yansıyor.