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Haberler Sarmaşık Yat partilerinde manzara hep aynı

Yat partilerinde manzara hep aynı

Yat partilerinde manzara hep aynı
Giriş Tarihi: 23.8.2020

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yat partileri tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yat partileri sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan yüzlerce kişinin katıldığı partilerin görüntüleri, zaman zaman kameralara ve sosyal medyaya da yansıyor.

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