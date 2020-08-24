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Haberler Sarmaşık Arda Turan sorusu kızdırdı

sorusu kızdırdı

Arda Turan sorusu kızdırdı
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Şarkıcı Berkay önceki akşam Arnavutköy'de müzisyen arkadaşı Çağrı Telkıvıran ile bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, gazetecileri görünce "Ne o elindeki mikrofon? Televole mi? Arkanıza dikkat edin" diyerek imalı bir şekilde konuştu.

Bunun üzerine gazetecilerin, "Marmaris'te Arda Turan ile yan yana gelmemeniz için çalışanlar yoğun çaba sarf etmiş doğru mu?" sorusu Berkay'ı öfkelendirdi. Suratı asılan şarkıcı "Hadi kardeşim, bak işine hadi" diyerek arkadaşıyla uzaklaştı.

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