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Bu ne kibir Şahan!

Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterilen komedyen , yaptığı paylaşımda “Beni çıkarın, aday falan değilim” diye konuştu. Festivali küçümseyen bir tavır sergileyen Gökbakar adaylıktan çıkarılırken, sosyal medya kullanıcılarından da tepki çekti.

Bu ne kibir Şahan!
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildiği İzmir Film Festivali yetkililerine sosyal medyadan seslendi. Yaptığı paylaşımda, "Ben aday falan değilim, bana oy vermeyin sakın, yarışma falan istemiyorum, beni bu festivalden çıkarın" diyen Gökbakar festival komitesi tarafından adaylıktan çıkarıldı. Şahan Gökbakar'ın adaylıktan çıkarılmasıyla ilgili olarak Anadolu Sinema Televizyoncular Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen İzmir Film Festivali adına yapılan açıklamada, "Bizlere göre halkın verdiği değer, tüm değerlerin üzerindedir" dendi.

ADAYLIKTAN ÇIKARILDI
Verilen ödüllerin halkın takdiri ile belirlendiğine dikkat çeken komite, "Festival komitesi olarak Sayın Şahan Gökbakar'ın Instagram üzerinden yaptığı ve festival kapsamını yanlış anlayan açıklaması üzerine bu bildiriyi yayınlama ihtiyacı duyduk. Kendisinin talebi üzerine firmasının ve şahsının yer aldığı tüm adaylıkları kaldırdığımızı da bildirmek isteriz" sözlerine yer verdi. Öte yandan Şahan Gökbakar'ın festivali küçümseyici tavrı sosyal medyada da tepki çekti.

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