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Haberler Sarmaşık ‘Hayata tutunmaya çalışıyorum’

‘Hayata tutunmaya çalışıyorum’

‘Hayata tutunmaya çalışıyorum’
Giriş Tarihi: 25.8.2020

BODRUM tatili sonrası İstanbul'a dönüş yapan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Eşiyle birlikte keyifli bir akşam yemeği yiyen güzel manken, mekan çıkışı gazetecilerle sohbet ederken duygusal anlar yaşadı. Vefat eden oğlu Pars'ın acısını atlatmaya çalıştığını söyleyen acılı anne, "Ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman oğlum var, gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım, eşim var, başka çocuklarımız da var. Bu çok kötü bir şey, bunu sadece yaşayan bilir. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

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