Şans kapıyı çalınca kazandırmaya devam ediyor

Salı akşamlarının sevilen yarışması Şans Kapıyı Çalınca aileleri sevindiriyor. Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği yarışmada, birbirinden renkli aileler konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendilerinden söz ettirecek. Ailelerinin de desteğini alan babalar, günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak. Ferit Aktuğ'un sunumu ile bu akşam atv ekranında yayınlanacak bölümde ise Eşsiz ailesi, Yıldız ailesi, Uysal ailesi ve Aksoy ailesi büyük ödül için mücadele edecek.