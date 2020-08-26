‘Artık tatil bitti iş başı yaptık’

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanlığını yapan eşi Başak Dizer, yaz tatilini bitirdikten sonra iş başı yaptı. "Tatil bitti, iş başı yaptık" diyen Dizer, önceki gün alışverişte objektiflere takıldı. Lüks mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceleyen ünlü stilist, şık giyim tarzıyla da dikkat çekti. Başak Dizer, arkadaşıyla birlikte alışverişini tamamladıktan sonra Teşvikiye'de bulunan bir showroom mağazasına geçti.