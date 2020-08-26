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Güzeller ‘online’ defilelere koşturuyor

Güzeller ‘online’ defilelere koşturuyor
Giriş Tarihi: 26.8.2020

MİSS Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ve Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Güzeller, Kovid-19 salgını nedeniyle Fashion Week İstanbul'un yeni sezonu 12-16 Ekim tarihleri arasında dijital platformlarda gerçekleşeceği için bu aralar defileden defileye koşturduklarını söyledi. Salgın başlamadan önce oyunculuk eğitimi almaya başladıklarını da belirten İskenderoğlu ile Rasimoğlu, salgın nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

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