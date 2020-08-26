Kasları ve eklemleri rahatlatan bitkiler

Düşündüğümüz zaman en az grip kadar yaygın ve zor bir hastalık durumudur eklem ağrıları. Hasta olunca ayrı ağrır, spordan sonra ayrı. Bazen yoğun geçen bir iş gününün ardından akşam evde otururken, bazen ise gece ters bir pozisyonda uyuduğumuz zaman kas ve eklem ağrıları çekebiliyoruz. Kiminde kronik hale gelen ve her hafta hatta her gün yaşanan bu ağrıları hafifletmek mümkün. Bazı bitkiler yağ olarak uygulandığında, bazıları ise direkt demleyerek içildiğinde kas ve eklem ağrılarına iyi geliyor.

AĞRILAR NEDEN OLUYOR?

Vücutta iskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirine bağlandığı kısımlar eklem olarak adlandırılır. Etrafı kıkırdak, bağ, tendon ve kaslarla çevrilidir. Bu yapıda bulunan herhangi bir dokunun ağrıması veya yanması sonucu eklem ağrıları oluşabilir. Bu eklem ağrıları artralji olarak da adlandırılır. Ağrılar vücudun alışık olmadığı ve ani olarak gerçekleştirilen zorlu hareketler sonucunda meydana gelebilir. Eklem ağrıları ile kas ağrıları, genellikle hafif şiddette olmakla birlikte, belirli fiziksel aktivitelerden sonra ağrının şiddetlenmesi de söz konusu olabilir. Özellikle ağırlık taşımak veya zorlayıcı hareketler yapmak ağrıları artırabilir. Bununla birlikte bazı durumlarda eklem ağrıları farklı bir sağlık sorunundan kaynaklı olarak da ortaya çıkabilir.



HARDAL YAĞI

Esansiyel hardal yağı, hardal tohumlarının su ile damıtılması yoluyla elde edilir. İçeriğinde bulunan farklı yapılardaki yağ asitleri, mineral ve vitaminler nedeniyle ağrılı bölgelerde bitkisel destek olarak kullanılabilir. Ayrıca kozmetik alanında da kullanılmaktadır.



KUŞBURNU

KUŞBURNU çiçeğindeki bileşenlerin kas ağrılarını giderdiği bilinmektedir. Ayrıca uzun vadede kullanıldığında eklemlerde oluşan kireçlenmeyi azaltarak kireçlenmeye bağlı yaşanan ağrıların hafiflemesine de yardımcı olmaktadır.



ÇÖREK OTU YAĞI

ÇÖREK otu yağı, A, B ve C vitaminleri içerir. Ayrıca bünyesinde potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi bileşenleri barındırır. Çörek otu yağı, omega 3 yağ asitleri bakımından da oldukça zengindir. Ağrılı bölgelere masaj yaparak uygulayabilirsiniz.



ANASON ÇAYI

VÜCUT üzerinde stres, yorgunluk dahil her türlü ağrıyı yatıştırma etkisi bulunan anason, özellikle baş ağrıları için çok güçlü etkilere sahip. Bunların haricinde vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır ve kalbe daha temiz kanın pompalanmasını sağlar.



ZERDEÇAL VE ZENCEFİL

ZENCEFİL çayı, vücut ısısını yükselterek ağrıların iyileşmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Zerdeçalı ise özellikle çay olarak tüketmek eklemleri iltihaptan koruyarak ağrıları dindirmeye yardımcı olacaktır. Gün içerisinde ağrılarınız oluşuyorsa, sabah ve akşam olmak üzere iki kere zerdeçal çayı tüketebilirsiniz.



BALLI SICAK SU

Halk arasında hatmi çiçeği olarak bilinse de asıl adı "Gülhatmi"dir. Daha çok yağ yakımına yardımcı olmasının yanı sıra, ağrı ve sızıları azaltma özelliği de vardır. Bu nedenle gün içerisinde 1 bardak hatmi çiçeği çayı içmek, ağrısız bir akşam geçirmenizi sağlayabilir.