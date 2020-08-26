Pirincin 5 önemli faydası

PİRİNÇ, Türk ve dünya sofralarında çokça tüketilen besin maddeleri arasında yer alıyor. Besleyici olan pirinci sağlıklı tüketmek önemli. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, pirincin sanılanın aksine kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, sağlıklı ve besleyici bir besin olduğunu belirtti. 'Pirincin zengin bir karbonhidrat kaynağı olduğunu hatırlatn Özger, "Çözünmesi zaman alır. Bu sayede pirincin içindeki karbonhidratlar sürekli bir enerji sağlar. Beyaz pirinç kalsiyum ve demir gibi yüksek mineraller içerir. Ayrıca niyasin, D vitamini, tiamin ve riboflavin gibi vitaminler açısından da zengindir. Kahverengi pirinç ise lif açısından zengindir, bu nedenle sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir" dedi.,