Sağlıkçılar için ‘Melekler ölmez’ dedi

KerkiSolfej Harbiye Açıkhava Konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

ZOR GÜNLERDEN SONRA

Yaklaşık İki buçuk saat süren sahne performansı ile birbirinden güzel parçalarını sevenleriyle beraber seslendiren grup, rock severlere unutulmaz anlar yaşattı. Konsere, çok özel duygular içinde olduğunu belirterek başlayan grubun solisti Harun Tekin, "Bugün burada sizlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Çünkü burada olmak bizim için çok değerli bir olay. Uzun zamandır yaşadığımız zor günlerin ardından sizlerle birlikte, birazcık da olsa güzel hatırlayacağımız bir gün geçirmek istiyoruz. Bu şekilde birbirimize sımsıkı sarılacağız" sözleriyle duygularını ifade etti. Gecede sağlık çalışanlarını da unutmayan Tekin, "Bu yıl 83 milyon için hayatımızın sonuna kadar teşekkür edeceğimiz birileri olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve dünyadaki bütün sağlık çalışanları; doktorlar, hemşireler, teknikerler ve niceleri... Onlara ne kadar teşekkür etsek az kalır. Aralarında kaybettiklerimiz de oldu" diyerek, sağlık çalışanları ve hayatını kaybedenler için "Melekler Ölmez" şarkısını seslendirdi.



GÜÇLÜ SESLERİ SAHNEYE ÇIKACAK

HARBİYE'DE güçlü sesler müzik severlerle buluşmaya devam edecek. KerkiSolfej'in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde Levent Yüksel, Duman, Gazapizm ve Sertab Erener gibi sanatçılarla devam edecek.