‘Sezen o şarkıyı bana yazmadı'

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Papermoon adlı mekanda güzel şarkıcı bir kız arkadaşıyla yemek yiyerek sohbet etti. Keyifli geçen yemek sonrası çıkışta Defne Samyeli'nin göbeği açık kıyafeti dikkat çekti. Güzel sunucu, 'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun sözü ve müziği kendisine ait olan 'Konduramadım' adlı şarkısını Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılığından ilham alarak yazdığı iddialarına da cevap verdi.

YENİ AŞK SORULARI

SAMYELİ, bu iddianın sorulması üzerine, "Öyle bir şey yok" dedi. Yeni bir şarkı için stüdyoda çalışmalara devam ettiğini de söyleyen Defne Samyeli, Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili soruyu ise cevaplamadan uzaklaştı.-