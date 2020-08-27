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Haberler Sarmaşık Bella Hadid’ten rock’n roll esintileri

’ten rock’n roll esintileri

Bella Hadid’ten rock’n roll esintileri
Giriş Tarihi: 27.8.2020

DÜNYACA ünlü Filistin asıllı ABD'li manken Bella Hadid, moda devi Michael Kors'un marka yüzü oldu. Firmanın başlattığı rock'n roll temalı kampanyanın çekimlerine katılan Hadid, güzelliği ve tarzıyla görenleri hayran bıraktı. 70'lerin bohem şıklığının ön plana çıkarıldığı reklamda, Hadid'in performansı beğeni topladı.

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