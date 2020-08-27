ŞARKICI Alişan, Demet Akalın ve Okan Kurt'la önceki akşam Ulus'taki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Eşi Buse Varol ile yeni doğacak bebeklerine isim arayışı içinde olduklarını söyleyen Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor" dedi. Ünlü şarkıcının isim bulma yöntemi herkesi şaşırttı.