Stresle baş etmenin doğal yolları

Çağımızın en büyük sorunlarından biri haline gelen depresyon ve ruhsal bunalımlar, insanların hayat kalitesini düşürdüğü gibi birçok hastalığa da zemin hazırlıyor. Tedavi sürecinde kullanılan antidepresan ilaçlar akla gelen ilk çözüm olsa da, doğru beslenmeyle ruhunuzu besleyebilirsiniz.

STRESİ DOĞRU YÖNETMEK

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sanem Avcı'ya göre, faydalı besinleri yeterli miktarda tüketerek stresi doğru yönetmek, ilaç kullanmadan depresyonu kontrol altına almak mümkün. Besinlerin antidepresan özelliklerinin ya serotonin salgılanmasını artırma ya da antioksidan yapılarından kaynaklandığını söyleyen Avcı, "Serotonin yeterli olduğunda; moralimiz yüksek olur, rahat uyku uyuruz, iştahımız azalır, ruh sağlığımız düzelir ve enerjimiz artar. Doğanın size sunduğu hem besleyici hem de ucuz doğal antidepresanlar sayesinde kendinizi bedenen ve ruhen zinde hissedebilirsiniz" diye konuştu.



YORGUNLUĞU SIFIRLAR

SU, en iyi doğal antidepresanlardan biridir. Yeteri kadar su tüketilmemesi dehidratasyon sonucu fiziksel ve zihinsel yorgunluğa neden olur. Kendinizi daha az depresif hissetmenize yardımcı olmak için günde en az 10-12 bardak su tüketmelisiniz.



BİR YEMEK KAŞIĞI KETEN TOHUMU

OMEGA 3 yağ asitleri serotonin üretimini tetikleyici özelliktedir ve beyindeki uyarıcıların doğru çalışmasını sağladığından dolayı faydalı olmaktadır. Bu yağ asitleri bakımından zengin kaynaklar olan balık, ceviz ve keten tohumunu tüketebilirsiniz. Balık beyni etkiliyor ve modu yükseltiyor. Haftada 3 kez balık yiyin ve günde 1 yemek kaşığı keten tohumunu beslenmenize mutlaka ekleyin.



DOMATES SAKİNLEŞTİRİYOR

DOMATESTE fazla miktarda bulunan likopen (antioksidan etkili bir kimyasal) inflamasyonu, dolayısıyla stresi azaltıyor. Likopen, domatesin daha çok kabuk kısmında olduğundan, eğer mide ile ilgili problemleriniz yoksa kabuklarıyla tüketilmesi öneriliyor.



ÇEREZLERİN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

AY çekirdeği, kabak çekirdeği, kaju fıstığı, fındık ve ceviz magnezyum yönünden zengin besinlerdir. Magnezyum serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Ceviz, fındık ve bademin enerji veren besinler olduğunu biliriz. Bu atıştırmalıklar modunuzu artırarak stresi önlemektedir. Tüketimlerinde kalorilerinin yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Günde 30 gr tüketilmeleri yeterlidir.



SOYA ÜRÜNLERİNİ TÜKETİN

SOYA fasulyesi elzem aminoasitlerden zengindir. Tryptophan içeriğinin yüksek olması sebebiyle soya sütü de dahil olmak üzere soya ürünleri, tofu ve soya fasulyesi serotonin düzeyinin sabit tutulmasına yardımcı olur. Ayrıca, kahverengi pirinç: Vitamin B1 ve B3 ve folik asit içerir. Glisemik indeksi düşük olan kahverengi pirinç yağla savaşan bir nişasta olan amilozdan da zengindir.