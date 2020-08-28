Ayrılığın sebebi mesafe

İTALYAN sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten bıktığı için ayrılık kararı aldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu. Haberlerde bahsedilen fatura olayının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şeyma, "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede. O yüzden ayrıldık" dedi. Çıkan dedikodulara da sitem eden ünlü isim, "Yok öyle bir şey. Guido da para kazanan birisi. Hem de avro kazanıyor" diye konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLAR