  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Ayrılığın sebebi mesafe

Ayrılığın sebebi mesafe

Ayrılığın sebebi mesafe
Giriş Tarihi: 28.8.2020

İTALYAN sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten bıktığı için ayrılık kararı aldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu. Haberlerde bahsedilen fatura olayının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şeyma, "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede. O yüzden ayrıldık" dedi. Çıkan dedikodulara da sitem eden ünlü isim, "Yok öyle bir şey. Guido da para kazanan birisi. Hem de avro kazanıyor" diye konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayrılığın sebebi mesafe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA