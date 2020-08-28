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Haberler Sarmaşık Brad Pitt aradığı aşkı Alman modelde buldu

aradığı aşkı Alman modelde buldu

Brad Pitt aradığı aşkı Alman modelde buldu
Giriş Tarihi: 28.8.2020

ANGELİNA Jolie ile boşandıktan sonra kalbini aşka kapatan 56 yaşındaki Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük olan Alman model Nicole Poturalski ile görüntülendi. Ünlü aktörün, Fransa'nın Le Castellet Havaaalanı'nda Poturalski ile birlikte seyahat ettiği görüldü. Los Angeles'tan Paris'e giderek Poturalski'yi alan Pitt'in, Fransa'nın güneyine geçtiği öğrenildi. Yakışıklı oyuncu, yeni ilişkisi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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