  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Hakan Çalhanoğlu’na Fethiye’de büyük ilgi

’na Fethiye’de büyük ilgi

Hakan Çalhanoğlu’na Fethiye’de büyük ilgi
Giriş Tarihi: 28.8.2020

EŞİ Sinem Çalhanoğlu ile boşanmanın eşiğinden dönen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Fethiye-Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parkı'nı gezip günübirlik tatil yaptı. Genç futbolcu hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirirken, Kumburnu Tabiat Parkı'nın maskotu olan 'Mahmut' isimli papağan ile bol bol vakit geçirdi. Papağanı kollarına alan Çalhanoğlu'nun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakan Çalhanoğlu’na Fethiye’de büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA