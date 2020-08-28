Hakan Çalhanoğlu’na Fethiye’de büyük ilgi

EŞİ Sinem Çalhanoğlu ile boşanmanın eşiğinden dönen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Fethiye-Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parkı'nı gezip günübirlik tatil yaptı. Genç futbolcu hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirirken, Kumburnu Tabiat Parkı'nın maskotu olan 'Mahmut' isimli papağan ile bol bol vakit geçirdi. Papağanı kollarına alan Çalhanoğlu'nun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN CANKUŞ