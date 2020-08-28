Hoşça kal demek zor

ABD'li oyuncu Amber Heard, 20 günlük Türkiye tatilini sonlandırdı. Ülkemizin birçok yerini gezen güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla hayranlığını dile getirdi. Türkiye'den ayrılmadan önce son kez İstanbul'da boğaz turu yapan Heard, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altında "Hoşça kal demek çok zor, Türkiye'yi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

MAHKEME STRESİNİ UNUTTU

Ünlü aktör Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla sık sık adından söz ettiren Amber Heard, mahkemeye çıktığı günlerin ardından soluğu İstanbul'da almıştı. Mahkeme sürecinde oldukça yıpranan güzel oyuncu, hem stres atmak hem de korona virüs salgını nedeniyle güvenli bir şekilde tatil yapmak için Türkiye'yi seçti. Tatilini Bodrum'da yapan ünlü isim, Kapadokya'yı da ziyaret etti. Gittiği her bölgeyi Instagram'da paylaşan Heard, Türkiye'ye aşık olduğunu ve ilk fırsatta tekrar geleceğini söyledi.