Kan donduran cinayeti Müge Anlı aydınlattı

SABAH kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' yine bir cinayeti aydınlattı. Yangında ölen 9 yaşındaki oğlu Şiar'ın bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşünen baba Samet Kılıç, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Canlı yayında anne Gülüzar Amanet "Oğlum Şiar'ı, sevgilim Hami öldürdü" deyince savcılık devreye girdi. Stüdyoya gelen polisler anneyi ve sevgilisini gözaltına aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından dün sabah Müge Anlı canlı yayında kan donduran olayla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sorguları hala devam ediyor. Çocuk, yangından 3 gün önce komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benzinle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı" dedi.