Bayılma hissi kalp ve damar hastalıklarını işaret edebilir

GÜNÜMÜZDE hemen hemen herkesin yaşayabildiği baş dönmesi, sersemlik ve bayılma hissinin kalp ve damar hastalıklarının bir göstergesi olabileceğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, bu şikayetlerin çok geniş bir yelpazedeki klinik durumların işaretçisi olabileceğini belirtti.

"DİKKATLE ARAŞTIRILMALI"

ERKEN tanı ve tedavinin önem taşıdığını vurgulayan Otlu, "Bu şikayetler nörolojik, psikiyatrik veya dahili rahatsızlıklara bağlı olabileceği gibi kalp ve damar hastalıkları açısından da detaylı değerlendirme gerektirir. Her yaşta görülebilen bu rahatsızlıklarda kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, tansiyon dengesizlikleri, kalp kası hastalıkları, damar sertliği gibi muhtemel altta yatan nedenler dikkatle araştırılmalıdır. Bunun için ilk planda elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi, doppler ultrason, efor testi, 24 saatlik Holter EKG takibi, tilt-table (eğik masa) testleri uygulanabilir" dedi.

ŞENOL KANTÜRK