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Haberler Sarmaşık Burcu’nun pandemi tarzı

Burcu’nun pandemi tarzı

Burcu’nun pandemi tarzı
Giriş Tarihi: 29.8.2020

Ekranların sevilen sunucularından Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde arkadaşı ile buluşmak için bir alışveriş merkezine gelen Esmersoy, vitrinleri incelemeyi de ihmal etmedi. Sarı şortu ve maskesi ile uyum yakalayan güzel sunucu, pandemi sürecinde de tarzından ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı.

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