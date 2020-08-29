Kilo vermek isterken yanlış diyet kurbanı olmayın

Mart ayında ülkemizde görülen ilk korona virüs vakasından bu yana, evlerinde izole bir şekilde yaşayan çoğu kimse, hem hareketsizlik hem de dengesiz beslenme nedeniyle farkında olmadan kilo aldı. Yaz başında normalleşme sürecine girmiş olsak da, hala evden çalışma sisteminde devam edenler için durum değişmedi. Süreç içinde hızla alınan kiloları hareketsiz yaşam içinde veremeyen çoğu kişi, telaşla yanlış diyet uygulamalarına başvurabiliyor.

YAĞ YERİNE PROTEİN YAKMAYIN

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler, çok kısa zamanda kilo vermek için ortaya atılan birçok diyet türünün olduğunu ama bunların yağ yerine protein yaktığını söyledi. Yanlış diyet tercihinin insanları tehlikeli hastalıklara sürüklediğini söyleyen Cenkler, "Bugün herkesin peşinden koştuğu şey sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenerek kilo verebilirsiniz. Bunu yaparak büyük hastalıkların komplikasyonlarından da korunmuş oluyorsunuz. Zaten kronik hastalıklar mutfakta başlar" diye konuştu.



ŞEKER YERİNE ÇİĞ CEVİZ

3-4 sene öncesine kadar diyet programlarının 3 ana öğün ve 3 ara öğünden ibaret olduğunu söyleyen Cenkler, "Bu şekilde programlar veriliyordu ve program bittiği anda verilen kilolar hızla geriye alınıyordu. Bu doğru bir yöntem değil. Sebebi ise, ara öğünler verilerek metabolizmayı hızlandırmak ve ana öğünde çok fazla yemek tüketmemek. Yediğimiz her şeyin içerisinde şeker olduğu için vücut insülin salgılıyor. O insülin zamanla direnç kazanıyor ve insülinin direnç kazandığı yerlerde kilo almalar başlıyor. Ben kendi hastalarıma yemek ihtiyacı olduğunda çiğ ceviz gibi şeyler yemelerini söylüyorum. Kraker, bisküvi yiyeceğine bademle cevizle bunu halledebilir" diye konuştu.



DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

DENGELİ beslenmenin formülüne değinen Cenkler, "24 saat içerisinde alacağımız kalorinin yüzde 40'ı karbonhidrat olacak. Ama basit şekerler yerine, kompleks karbonhidratlar bulunacak. Yüzde 30 protein, yüzde 30 yağ olacak. Yağlardan 3'te 1'i doymuş yağ, 3'te 1'i doymamış yağ, 3'te1 de çoklu doymamış yağ olacak. 1 kaşık zeytin yağı, 1 kaşık balık yağı, 1 kaşık da tereyağı" dedi.



ÇİKOLATA BİTTER OLMALI

DİYET süresince şekerin oynadığı role özellikle vurgu yapan Cenkler, "Çikolatanın içerisinde şeker var. Şeker dile değdiği anda tat hücreleri mutlu oluyor ve beynine sinyal gönderiyor. O yüzden biz çikolatayı gördüğümüzde o mutluluk hormonunun tekrar salgılanması için tekrar yemeklere saldırıyoruz. Bu nedenle şeker ile aramıza mesafe koymalıyız. İlla çikolata yemek istiyorsak, şekersiz olanlar tercih edilmeli. Mesela şekersiz bitter çikolataları günde 1 diş kadar çocuklara da verebilirsiniz" dedi.



RAFİNE ÜRÜNLERDEN KAÇININ

UN ve şekerli mamullerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Cenkler, "Hiçbir şekilde rafine edilmiş bir yiyecek yiyip içmeyeceğiz. Katkı maddeleri ilave edilmiş uzun ömürlü raf ürünlerinden uzak durun. Paketlenmiş gıdalar tehlikelidir" ifadelerini kullandı.