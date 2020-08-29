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Korona paniği sardı soluğu hastanede aldı

Korona paniği sardı soluğu hastanede aldı
Giriş Tarihi: 29.8.2020

EŞİ Başak Dizer ile Bodrum'da tatil yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önlem amaçlı korona virüs testi yaptırdı. Geçtiğimiz akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye giden yakışıklı oyuncu, yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından test sonucunu beklemeye başladı. Tatlıtuğ'un son zamanlarda artan vakalar nedeniyle panik yaptığı ve güvende hissetmek için test yaptırdığı öğrenildi. Öte yandan aynı hastaneye Pelin Karahan'ın da geldiği görüldü.

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