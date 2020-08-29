  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Maskeli Orhan Baba

Maskeli

’da akşam yürüyüşüne çıkan usta sanatçı maske denetimi yapan Kaymakam ile karşılaştı. Maskesiz dolaşmayarak örnek olan Gencebay, “Hepimiz dikkatli olmalıyız” dedi.

Maskeli Orhan Baba
Giriş Tarihi: 29.8.2020

Tatilini Muğla Bodrum'da devam ettiren sanatçı Orhan Gencebay, yürüyüş yaptığı sırada sokaklarda denetim yapan Kaymakam Bekir Yılmaz ile karşılaştı. Pandemi süreci boyunca maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak topluma örnek olan Orhan Baba, Kaymakam Bekir Yılmaz'ın vatandaşlarla sohbet ettiğini görünce selam verdi.

BODRUM'DAN MEMNUN
Bodrum Yalıkavak'ta ayaküstü sohbet eden Gencebay ve Yılmaz, ilçedeki vatandaşların büyük oranda maske takmalarından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Denetimlerin sıklaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden sanatçı, "Bu zorlu süreçte hepimiz dikkatli olmalıyız" diyerek Kaymakam Yılmaz ve beraberindekilere teşekkür etti. Bekir Yılmaz da, Gencebay'ı maskesiz dolaşmadığı ve topluma örnek olduğu için tebrik etti.

Adem ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maskeli Orhan Baba haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA