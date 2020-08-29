Maskeli Orhan Baba

Tatilini Muğla Bodrum'da devam ettiren sanatçı Orhan Gencebay, yürüyüş yaptığı sırada sokaklarda denetim yapan Kaymakam Bekir Yılmaz ile karşılaştı. Pandemi süreci boyunca maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak topluma örnek olan Orhan Baba, Kaymakam Bekir Yılmaz'ın vatandaşlarla sohbet ettiğini görünce selam verdi.



BODRUM'DAN MEMNUN

Bodrum Yalıkavak'ta ayaküstü sohbet eden Gencebay ve Yılmaz, ilçedeki vatandaşların büyük oranda maske takmalarından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Denetimlerin sıklaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden sanatçı, "Bu zorlu süreçte hepimiz dikkatli olmalıyız" diyerek Kaymakam Yılmaz ve beraberindekilere teşekkür etti. Bekir Yılmaz da, Gencebay'ı maskesiz dolaşmadığı ve topluma örnek olduğu için tebrik etti.

Adem ÜLKER