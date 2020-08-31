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Haberler Sarmaşık ‘Ona olan askım hiç bitmeyecek’

‘Ona olan askım hiç bitmeyecek’

‘Ona olan askım hiç bitmeyecek’
Giriş Tarihi: 31.8.2020

ACUN Ilıcalı, yakın dostu Hülya Avşar'ı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ziyaret etti. Her yıl klasik olarak Avşar Kızına uğradığını söyleyen Ilıcalı, Ayvalık'a hayran olduğunu belirtti. Gazetecilerin "Ayvalık'tan ev aldınız mı?" sorusuna, Ilıcalı'dan önce araya girerek cevap veren Avşar "Benim evim Acun'un evi sayılır" dedi. Acun Ilıcalı'nın Ayvalık'ta kendisini her ziyaret ettiğinde yüreğini bir kez daha fethettiğini kaydeden Hülya Avşar, "Bazen onu şöyle boğasım geliyor. Ama o sonuçta Acun... Ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu.

SUAT SALGIN

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