Sanat ve televizyon camiasının gözde isimleri, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıl dönümünde, ülkemizin bağımsızlık mücadelesi veren kahramanlarını unutmadı. Sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan ünlüler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize olan minnetlerini yazdıkları satırlara taşıdı. İşte ünlülerin bayram mesajları...



ASİL KAHRAMANLARIMIZ

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun diyen Megastar Ajda Pekkan, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet ile anıyoruz" ifadelerini kullandı.



YOLUNDAN AYRILMAYACAĞIZ

ATAMIZIN yolundan ayrılmayacağız diyen oyuncu Selçuk Yöntem, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun... Bu bayramı sonsuza dek coşkuyla kutlayacağız" dedi.



YENDİK, YİNE YENECEĞİZ

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses, "Türkiye Cumhuriyeti olarak hep birlikte kutluyoruz ve biz Türkiyeyiz, hiç bir zaman yenilmedik, hep yendik ve yine yeneceğiz" mesajını yayınladı.



ŞÜKRAN VE MİNNETLE

USTA oyuncu Hülya Koçyiğit Instagram'dan paylaştığı mesajda, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Ata'mın tüm silah arkadaşlarını, vatanı için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.



HER GÜN KUTLUYORUZ

MUSTAFA Kemal Atatürk görseli paylaşan Ceyda Düvenci, "Seni ve ardında bıraktıklarını her gün kutluyoruz" notunu düştü.



KUTLU OLSUN!

SİNEMAMIZIN sultanı Türkan Şoray da kutlama mesajı yayınlayanlardandı, "Büyük Taarruz'un kahramanı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ve şehitlerimize sonsuza kadar minnet duyacağım" dedi.