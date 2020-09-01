Evgar’ın acı günü

Ünlü sanatçı Demet Evgar, vefat eden babaannesi Sabahat Evgar'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 88 yaşındaki Sabahat Evgar, geçtiğimiz cumartesi günü İzmir Urla'daki yazlığında düşüp beyin kanaması geçirmiş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamamıştı. Sabahat Evgar için Manisa'da Hatuniye Camii'nde dün öğle ezanının ardından cenaze töreni düzenlendi.

SEVENLERİ TESELLİ ETTİ

Törene ünlü sanatçı Demet Evgar, babası Levent Evgar, annesi Bingül Evgar, kardeşi Yiğit Evgar, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Demet Evgar ve babası Levent Evgar cenaze öncesinde taziyeleri kabul etti. Oldukça üzgün olduğu görülen oyuncu, zaman zaman babaannesinin tabutuna dokundu. Evgar ailesini sevenleri teselli etti. Sabahat Evgar, Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.





ATATÜRK'ÜN KIZI

ACI haberi sosyal medyadan paylaşan Demet Evgar, " Sabahat... Anlamı güzellik. Bilenler bilir. Neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Sevgilim... Yolun açık olsun kuşlar gibi gittin, aniden tam da istediğin gibi 30 Ağustos'ta.. Atatürk'ün kızı" mesajıyla duygulandırdı.



Nermin UÇTU