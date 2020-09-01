Sahnelerin başarılı ismi Pamela Spence, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan başarılı şarkıcı, özellikle spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı. Pandemi süresince spor yaptığını söyleyen Pamela, "Bildiğiniz gibi ben festival insanıyım. O yüzden bu süreçten en çok etkilenen müzisyenlerden biri oldum. Ben de bu süreçte bol bol kitap okuyup kendimi spora verdim" açıklamasında bulundu.