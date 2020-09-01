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Haberler Sarmaşık Milyonluk teklif

Milyonluk teklif

Milyonluk teklif
Giriş Tarihi: 1.9.2020

Or-tadoğu ve Arap dünyasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Şeyma Korkmaz'a Or-tadoğu'dan milyonluk bir teklif geldi. Bir su markası, güzel oyuncuya reklam yüzleri olması için yaklaşık 1 buçuk milyon TL teklif etti. Çekimle-rinin yıl sonu yapılması plan-lanan reklam filmi sadece Ortadoğu'da yayınlanacak. Ünlü oyuncu geçen yıl da bir Türk Mobilya firması-nın Fas ve Lübnan'daki reklam yüzü ol-muştu.

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