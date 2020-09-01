Yüzen saray Bodrum’a demirledi

Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani'nin yüzen sarayı "Al Lusail" Bodrum'a demir attı. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen yat, ihtişamıyla dikkatleri üzerine topladı. Yatın içerisinde emirin olup olmadığı bilinmezken, personelinin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü. 28 Ağustso'ta yine Katar kraliyet ailesine ait olduğu bildirilen "Katara" isimli süper yat da, Bodrum'a demirlemişti. Katara önceki gün gemi yanaşma iskelesinden ayrılarak Bodrum açıklarında demirledi.

TUBA AYHAN