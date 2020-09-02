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Haberler Sarmaşık 15 bin dolarlık odada konaklayacak

15 bin dolarlık odada konaklayacak

15 bin dolarlık odada konaklayacak
Giriş Tarihi: 2.9.2020

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 5 Eylül'de Yalova'da sahneye çıkacak. Şarkıcı, konser sonrası içerisinde her şeyin bulunduğu dubleks bir kral dairesinde kalacak. Daha önce Bülent Ersoy'un da konakladığı 650 metrekarelik dubleks kral dairesinde özel Türk hamamı, göbek taşı, sauna, jakuzi, 2 ayrı banyo, çalışma odası, şömine, piyano bulunuyor. Konser sonrası ünlü isme özel aşçı ve 4 çalışanın hizmet edeceği öğrenildi.

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