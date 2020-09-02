Sanat dünyası yasta

Uzun bir aradan sonra Maria ile Mustafa dizisiyle ekranlara dönecek olmanın heyecanını yaşayan 62 yaşındaki Haldun Boysan, dizi çekimleri için gittiği Ürgüp'te kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Önceki gece kaldığı otel odasında kalbine yenilen usta oyuncu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Boysan'ın zamansız ölümü sevenlerini ve dostlarını yasa boğdu. Sanat dünyasından birçok ünlü isim sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı. Haldun Boysan, dün sabah Ürgüp Devlet Hastanesi morgundan alınarak konakladığı otele götürüldü. Sanatçıya veda eden dizi oyuncularının ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmazken, otelde düzenlenen törenin ardından Boysan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.



CANIM MUZIP ARKADASIM

ÖLÜM haberini alan ünlüler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Oyuncu Ceyda Ateş, "Olmadı be Halduş... Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım" ifadelerini kullanırken, Demet Sağıroğlu ise, "O güzel, gülüşün, babacanlığın, ruhun, sesin, seslenişin hep bizimle kalacak. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat" mesajını yayınladı.