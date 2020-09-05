‘Babam annemi sokağa atardı!’

Sanatçı Seda Sayan, Jülide Ateş'in programına konuk oldu. Sayan, baba şiddeti gördüğü çocukluğundan evliliklerine, estetik operasyonlarından siyasete 40 soruya yanıt verdi. Şiddet uygulayan babasını affettiğini söyleyen Seda Sayan, o günleri şöyle anlattı: Annemin çektiği o ıstırabı, bize yaptıklarını anlıyordum sanki... Çok sık ayrılık yaşanıyordu bizim evde, annem hep sokağa atılıyordu babam tarafından. Sonra babam, annemi aramaya gittiğinde, yerini söyleyen ben oluyordum. Bize o şiddeti uygulayan, eve inşallah bugün gelmez dediğimiz babamız bitiyordu annem evi terk ettiğinde. Ben o zaman annemi babamdan daha güçlü görüyordum. Aciz duruma düşen babamı anneme götürüyordum. Tabii o zaman da annemden dayak yiyordum.

'ÖYLE BÖYLE AÇ DEĞİLDİK'

Seda Sayan, "Biz çok açtık! Öyle böyle değil. Biz çok fakirdik. Ben gecekondu çocuğuyum. Biz hiçbir ay kiramızı doğru dürüst ödeyemiyorduk. Benim babam kira yaklaştığı zaman 'herkes en sevdiği eşyasını alsın' derdi, biz gece çok kaçtık" ifadelerini kullandı.



"YANDAS DEMELERİ HİÇ UMURUMDA DEGİL"

JÜLİDE Ateş'in 'Yandaş sanatçı mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Sayan, "Öyle algılanıyorum. Yandaş sanatçı muamelesi görüyorum. Bazen 'Cumhurbaşkanı yalakası' diyenler de oluyor. Bunlar umrumda mı, hiç değil! Bir Cumhurbaşkanı sizi bir davete çağırıyorsa, icabet etmelisiniz. Benim yakın olduğum sadece Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi değil ki. Turgut Özal Beyefendiye de çok yakındım. Tansu Çiller, stüdyomun kapısından bana sürpriz yapmış gitmiş bir hanımefendidir. Süleyman Demirel'le de çok yakındım. Bunlar konuşulmuyor, neden Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor? Size ülkenin Cumhurbaşkanı size bir davetiye göndermişse, bunu kabul edip oraya gitmenizin ne sakıncası var? Buna bu gözle bakanlar utanmalı bence. Yine çağrılayım yine giderim. Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?" dedi.