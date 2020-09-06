23. Altın Güvercin Yarışması Ferhat Göçer ile başladı

KUSAV Başkanı Levent Köylü, organizatör Ali Rıza Türker ve yarışmanın altın sponsoru Şakir Eviz'in yer aldığı toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl yeniden başlatılan yarışmayı, pandemi koşullarına rağmen düzenlediklerini söyledi.

Toplantının ardından İbramaki Sanat Galerisi'nde "Dünden Bugüne Altın Güvercin" isimli fotoğraf sergisi açıldı. Altın Güvercin'in düzenlendiği yıllara ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergi, bir hafta açık kalacak. Açılış gecesinde sahneye çıkan ve Altın Güvercin sayesinde yıllar önce müzik dünyasına adım atan Ferhat Göçer, "Türkiye'de sesi güzel çok insan var ama aslolan şarkıdır. Kuşaktan kuşağa geçecek şarkıları bulmak üzere buradayız" dedi. SON şarkısı "Mazlum"un klibinde savaşları, ekonomik krizleri, kadına, çocuğa, hayvana, doğaya şiddet ve tacizi ele aldıklarını belirten Göçer, "Bu sayede şiddete karşı ses olabilirsek ne mutlu bana. Kovid süreci en çok sağlık çalışanlarını etkiledi ve bu kişilere yapılan şiddeti de kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.