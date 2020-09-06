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Doğal antioksidan gribin baş düşmanı

Doğal antioksidan koruk suyu gribin baş düşmanı
Giriş Tarihi: 6.9.2020

Üzümün olgunlaşmamış halinden elde edilen koruk suyu, antioksidan özelliğiyle vücuttaki immün sistemini güçlendirdiği için korona virüsün doğal ilacı olarak büyük talep görmeye başladı. Özellikle köylülerin olgunlaşmamış üzümleri bağlardan özenle toplamasının ardından sıkma, dinlendirme ve süzme işlemlerinden geçirerek, dezenfekte sağlandıktan sonra şişelere doldurarak tüketime sundukları koruk sularının sağlık yönünden faydaları saymakla bitmiyor.

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR
Koruk suyunun tam bir şifa kaynağı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle boğaz ağrılarına iyi geldiğini, gribal enfeksiyonlara ve bademcik şişmelerine karşı bire bir olumlu etki gösterdiğine dikkat çekiyorlar. Koruk suyu antioksidan özelliğinden dolayı bağırsak düzenlemelerinde çok önemli ve yararlı bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren koruk suyuna, özellikle pandemi sürecinin en şiddetli yaşandığı dönemde her geçen gün daha fazla talep gösteriliyor.

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