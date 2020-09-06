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Haberler Sarmaşık Gribal hastalıkların ilacı üzüm pekmezi

hastalıkların ilacı

Gribal hastalıkların ilacı üzüm pekmezi
Giriş Tarihi: 6.9.2020

Besinlerin en güzeli ve doğalı olan pekmezlerin sağlığa birçok faydası var. Kuvvet ve canlılık verir, nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığın ve zayıflığın en güçlü ilacıdır. Özellikle çocukların sağlıklı beslenmesi ve gelişiminin yanı sıra gribal enfeksiyonlardan korunmasında üzüm pekmezinin etkisi bir birdir. Bağırsakları yumuşattığı da bilinir.

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