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Haberler Sarmaşık İtalyan mafyası, Çavi ve Zola’nın peşinde

mafyası, ve ’nın peşinde

İtalyan mafyası, Çavi ve Zola’nın peşinde
Giriş Tarihi: 7.9.2020

GENÇLİĞİM Eyvah'ın 13. bölümü bu akşam atv ekranlarında saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde olaylar şöyle gelişiyor: Ailesinin dağılmaması için Azra'dan vazgeçmek zorunda kalan Ahmet, perişan olur. Ahmet'in son dakikada evlilikten vazgeçmesinin şokunu yaşayan Azra, karşısına çıkıp hesap sorar ve Ahmet'i terk eder. Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın peşindeki İtalyan Mafyasıyla karşı karşıya gelir. Oğullarına sahip çıkan Arif ve Zekeriya, İtalyan Mafyanın elinden Çavi ve Zola'yı kurtarmaya çalışır.

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