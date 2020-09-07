Sahnede kızıyla dans etti

Besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile opera sanatçısı tenor Hakan Aysev 'Mutlu Aşk Şarkıları' projesi kapsamında hazırladıkları repertuvarla Bodrum'da izleyici karşısına çıktı. Aysev, konserde 'Bana Ellerini Ver 'isimli şarkıyı kızı Esen Can ve arkadaşı 5 yaşındaki Eva ile birlikte söyleyip dans etti.
ADEM ÜLKER
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