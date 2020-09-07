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Haberler Sarmaşık Sosyal mağdur

Sosyal mağdur

adını ve fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sitesi açan kişiler hakkında bulunduğu suç duyurusunun reddedilmesi karşısında şaşırdığını söyledi.

Sosyal mağdur
Giriş Tarihi: 7.9.2020

Oktay Kaynarca, kendi resmini kullanarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitesi açan kişiler hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunmuştu. Talebinin kabul görmemesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösteren Oktay Kaynarca, davasının peşinde olduğunu söyledi. Kaynarca, "Enteresan bir durum. Adamın bir tanesi suç işlemek üzere sosyal medya hesapları açıyor, alenen yalan şeyler yapıyor ve üstelik benim resmimi kullanıyor" dedi.

SUÇU ANLATAN DOSYA HAZIRLADI
Kaynarca sözlerini şöyle sürdürdü: Bununla ilgili yasal haklarımızı kullanma doğrultusunda başvuruyoruz ve mahkeme bunu reddediyor. Anlaşılır bir durum değil. Bunu söylemesem bile bunun yalan yanlış bir şey olduğunu, suç içeren bir hesap silsilesi olduğunu anlatsam bile o hesapların kapatılması gerekiyor. Tuhaf bir şekilde reddedildi. Neden bilmiyorum. Bu konuyu kapatmadım. Hala peşindeyim. Bununla ilgili tekrar ihbarda bulunduk. Benden ziyade adamların yaptığının tamamen suç olduğunu anlatan bir dosya verdik."

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