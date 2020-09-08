15 yıllık aşkta mutlu son

Tekstilci ve turizmci iş insanı Adnan Erciyas ve Sibel Erciyas'ın oğulları Nesil Erciyas, inşaatçı Mehmet Hazır ve Cahide Hazır'ın kızları Gizem Hazır ile geçtiğimiz akşam Bodrum'da hayatlarını birleştirdi. Yaklaşık iki yüz davetlinin katıldığı düğün töreninde Nesil-Gizem Erciyas çiftinin nikah şahitliğini yapan Ziynet Sali muhteşem bir konser verdi. Düğün sonrasında düzenlenen after partyde Jabbar ve Deeprise sahne aldı.