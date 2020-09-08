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Haberler Sarmaşık Bittım sabunu ile sorunsuz bir cilt

Bittım sabunu ile sorunsuz bir cilt

Bittım sabunu ile sorunsuz bir cilt
Giriş Tarihi: 8.9.2020

TAMAMEN organik ve doğal bir ürün olan bıttım sabunu kimyasal madde içermez. Geleneksel yöntemlerle elde edilen sabun, menengiç, çitlembik, çedene, çıtlık ve çitemik gibi isimlerle de bilinmektedir. Bittim sabunu cilt sorunlarından saç bakımına kadar çok yönlü olarak kullanılabilir.

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