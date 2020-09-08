TAMAMEN organik ve doğal bir ürün olan bıttım sabunu kimyasal madde içermez. Geleneksel yöntemlerle elde edilen sabun, menengiç, çitlembik, çedene, çıtlık ve çitemik gibi isimlerle de bilinmektedir. Bittim sabunu cilt sorunlarından saç bakımına kadar çok yönlü olarak kullanılabilir.
Bittım sabunu ile sorunsuz bir cilt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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