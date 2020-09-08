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Elinde ’lerle kapıda kalan Cem habercileri azarladı

Elinde DVD’lerle kapıda kalan Cem habercileri azarladı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Komedyen Cem Yılmaz önceki gün lüks aracı ile soluğu sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evinde aldı. Salaş giyim tarzı ve terlikleri ile dikkat çeken Cem Yılmaz gazetecileri görünce adeta çıldırdı. Aracından uzun süre inmemekte ısrar eden Cem Yılmaz muhabirlere, "Yaklaşmayın kardeşim!" şeklinde sitem etti. Bekleyişin ardından aracından inen Yılmaz gazetecilerin "İlişkinizdeki kriz sona erdi mi?" sorusuna "Kriz falan yok, uyduruyorsunuz" şeklinde cevap verdi. Elindeki DVD'ler ile zili çalan Cem Yılmaz siteye giriş yaptı. Çift hafta sonunu baş başa Etiler'de bulunan lüks evlerinde film keyfi yaparak geçirdi.

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