Yüzme sonrası kulağa 1-2 damla sirke

Yakıcı sıcaklar tüm hızıyla devam ederken, serinlemek için soluğu denizde ya da havuzda alanların keyfine gölge düşürebilecek bazı hastalıklar da kapıyı çalabiliyor. Sık görülen o hastalıklardan biri dış kulak yolu iltihabı! Tıbbi adıyla eksternal otit olarak tanımlanan dış kulak yolu iltihabı; yüzme sonrası kulağın nemli kalması ya da kulakta kalan suyun bakteri üremesine zemin hazırlayacak nemli bir ortam yaratması ile meydana geliyor ve bu nedenle yüzücünün kulağı olarak da adlandırılıyor. Bu ağrılı hastalıktan korunmak için önerilerde bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Turhan San, "Sudan korunma için silikonlu kulaklıklar veya vazelinle tamamen kaplanmış pamuk kullanın. Her yüzmeden sonra kulağınıza 5 mililitre (bir çay kaşığı) oranında asetik asit (sirkede bulunur) damlatın. Sirke, kulağın pH değerinin dengelenmesini sağlar.