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Haberler Sarmaşık 23 yıllık itiraf

23 yıllık itiraf

23 yıllık itiraf
Giriş Tarihi: 9.9.2020

Ünlü manken Gizem Özdilli geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülendi. AVM'nin sinema katında film afişlerini incelerken gazetecilerle ayaküstü sohbet eden manken, herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.Kapalı alanda kalamadığını söyleyen Gizem Özdilli, klostrofobi nedeniyle 23 yıldır sinema salonunda film izlemediği açıkladı.

SON İZLEDİĞİ FİLM TITANIC
En son izlediği filmin 1997 yılında vizyona giren Titanic olduğunu belirten Özdilli, "Birçok film galasına katıldım ama ilk kez burada itiraf ediyorum; film başlamadan galalardan ayrılıyordum. Bu rahatsızlığım nedeniyle karanlık ve tamamen kapalı olan sinema salonunda kaygılarım artıyor" itirafıyla şaşırttı.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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