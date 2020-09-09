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Haberler Sarmaşık Aşure kalbi koruyor

Aşure kalbi koruyor

Aşure kalbi koruyor
Giriş Tarihi: 9.9.2020

KURU baklagiller ve kuru yemişlerden meyvelere kadar en az 15 malzeme ile yapılan aşurenin faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklığı kuvvetlendirip vücut direncini artırmasından kalp ve damar sağlığına, depresyonu önlemesinden çocuklarda büyümeyi desteklemeye dek birçok faydası bulunan aşurenin faydalarını içine eklenen besinler artırır. İdeal aşurenin 41 çeşit malzemeden oluştuğu bilinse de genelde ortalama 15 çeşit malzeme ile sofralara konulur. Hem lezzetli bir tatlı tüketmek hem de faydalı bir şeyler yemek isteyenler, yüksek besin değeriyle aşureyi ilk sıraya koyabilir.

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