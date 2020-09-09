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Bağırsak dostu ahlatı ham yemeyin

Bağırsak dostu ahlatı ham yemeyin
Giriş Tarihi: 9.9.2020

DOĞADA kendiliğinden yetişen ahlat meyvesinin kalp başta olmak üzere göz, böbrek, bağırsak gibi birçok organa yararı olduğu biliniyor. Kabızlığa iyi geldiği ve ishal durdurucu olarak düşünülen meyvenin fazla tüketilmesi ise vücuda zarar veriyor. Meyvenin ham olarak ve aç karnına yenmesi kabızlığa yol açarken fazla tüketilmesi ise kalp sıkışmasına neden oluyor. Ahlat dalında kahverengini aldığı zaman toplanıyor. Hoşaf ve pekmez yapılmasının yanı sıra yeşil olanları ise genelde turşu yapılarak sofralarımızda yer buluyor.

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