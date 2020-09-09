Cem’in adını duyunca Defne’nin tadı kaçtı

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, önceki akşam Baltalimanı'nda kameralara yansıdı. Arkadaşları ile birlikte yemek yiyen oyuncu, mekan çıkışında gazetecilerden koşar adım uzaklaştı. Kendisine yöneltilen sorulardan kaçmak için aracının etrafında tur atan Samyeli, "Sizden kaçış yok, arabanın etrafında böyle tur atarız" dedi. Kullandığı aracın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a ait olduğu haberlerini soran muhabirlere Samyeli'nin cevabı ise, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bana müsaade" oldu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI