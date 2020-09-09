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Haberler Sarmaşık Havuç ve balık körlükten koruyor

Havuç ve balık körlükten koruyor

Havuç ve balık körlükten koruyor
Giriş Tarihi: 9.9.2020

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. Takeş, şu bilgileri verdi: "A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur. D vitamini özellikle miyopi, göz tansiyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır. Bu vitamini en çok balık, balık yağı, tereyağı, karaciğer, kırmızı et, yumurta içerir."

ŞENOL KANTÜRK

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